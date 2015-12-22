Информационный портал о Паттайе

Пресс-конференция по поводу проведения ежегодного новогоднего музыкального фестиваля в Паттайе состоялась в ТЦ Central Festival в понедельник 21 декабря. На ней были объявлены даты и программа фестиваля.Читать полностью
Новые иммиграционные правила в отношении туристов с просроченными визами вступят в силу в марте или апреле 2016 года. Как сказал глава Бюро иммиграции, новые правила будут способствовать мониторингу иностранцев в стране и помогут отсеять «нежелательных элементов».Читать полностью
В то время как в 2015 году в Таиланде повсеместно регистрируют рост туристического потока, Паттайя значительно отстает в этом плане от других крупных туристических центров Королевства. В первую очередь это связано с сокращением турпотока из России на 48,3%.Читать полностью
Популярный в Таиланде фестиваль, Лойкратонг (Loy Krathong), известный большинству туристов отпусканием в воду красочных корзинок и запусканием в небо «огненных фонариков», пройдет в этом году в среду, 25 ноября.Читать полностью
Не смотря на то, что Таиланд занимает одно из последних мест среди стран ЮВА по знанию английского языка (индекс EF), правительство страны намеревается значительно сократить количество иностранных преподавателей.Читать полностью
Таиланд является одной из пяти азиатских стран, ответственных за большую часть пластика, найденного в мировом океане.Читать полностью
Тайские чиновники пообещали расправится с нелицензированными иностранными моделями, работающими в Королевстве без соответствующего разрешения. Согласно местному закону, принятому еще в 2008 году, им грозит тюремный срок до пяти лет.Читать полностью
Правительство Таиланда объявило в пятницу, что тарифы на мото такси по всей стране будут стандартизированы до конца 2015 года.Читать полностью
После обсуждения о запрете рекламы алкогольной продукции, представители тайских органов здравоохранения стремятся ввести запрет и на рекламу сладких напитков.Читать полностью
Пять человек получили ранения различной степени тяжести после аварии с участием двух автомобилей такси и внедорожника с русскими туристами.Читать полностью
Туристическая активность на острове Ко Лан, расположенном всего в 7,5 км от Паттайи, поднялась до угрожающих размеров. Число ежедневных прибытий в настоящее время достигло 7000 человек с пиком в 10 000 по выходным.Читать полностью
Бельгийская туристка была спасена рыбаками после того, как она провела в воде более пяти часов, дрейфуя между островами Самуи и Панган.Читать полностью
В Восточной провинции Таиланда, Чантабури, дикий слон напал на трех работников каучуковой плантации, двое из которых от полученных травм скончались на месте.Читать полностью
Полиция Таиланда арестовала и оштрафовала молодую девушку марокканской национальности за то, что она средь бела дня прогуливалась по Бангкоку совершенно нагая.Читать полностью