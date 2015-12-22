Информационный портал о Паттайе

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Объявлены даты новогоднего музыкального фестиваля Pattaya Countdown 2016

Пресс-конференция по поводу проведения ежегодного новогоднего музыкального фестиваля в Паттайе состоялась в ТЦ Central Festival в понедельник 21 декабря. На ней были объявлены даты и программа фестиваля.
Объявлены даты новогоднего музыкального фестиваля Pattaya Countdown 2016
  1. Новости Паттайи и Тайланда. Сегодня 6 февраля 2017 г.
Объявлены даты новогоднего музыкального фестиваля Pattaya Countdown 2016

Пресс-конференция по поводу проведения ежегодного новогоднего музыкального фестиваля в Паттайе состоялась в ТЦ Central Festival в понедельник 21 декабря. На ней были объявлены даты и программа фестиваля.

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«Черные списки» на въезд в Таиланд начнут работать с марта 2016 года

Новые иммиграционные правила в отношении туристов с просроченными визами вступят в силу в марте или апреле 2016 года. Как сказал глава Бюро иммиграции, новые правила будут способствовать мониторингу иностранцев в стране и помогут отсеять «нежелательных элементов».

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Рост туристов в Паттайе сильно отстает от других тайских курортов

В то время как в 2015 году в Таиланде повсеместно регистрируют рост туристического потока, Паттайя значительно отстает в этом плане от других крупных туристических центров Королевства. В первую очередь это связано с сокращением турпотока из России на 48,3%.

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Завтра в Паттайе будут праздновать фестиваль Лойкратонг 2015

Популярный в Таиланде фестиваль, Лойкратонг (Loy Krathong), известный большинству туристов отпусканием в воду красочных корзинок и запусканием в небо «огненных фонариков», пройдет в этом году в среду, 25 ноября.

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Тайские чиновники хотят сократить число иностранных преподавателей английского языка
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Не смотря на то, что Таиланд занимает одно из последних мест среди стран ЮВА по знанию английского языка (индекс EF), правительство страны намеревается значительно сократить количество иностранных преподавателей. 

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В Таиланде решили сажать в тюрьму иностранных моделей
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Тайские чиновники пообещали расправится с нелицензированными иностранными моделями, работающими в Королевстве без соответствующего разрешения. Согласно местному закону, принятому еще в 2008 году, им грозит тюремный срок до пяти лет.

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Кризис на острове Ко Лан

Туристическая активность на острове Ко Лан, расположенном всего в 7,5 км от Паттайи, поднялась до угрожающих размеров. Число ежедневных прибытий в настоящее время достигло 7000  человек с пиком в 10 000 по выходным.

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